Этот день приходится на субботу перед днем чествования великомученика Димитрия Солунского. Раньше это было 8 ноября. Но по новому церковному календарю Дмитриевская родительская суббота состоится 21 октября. А как проводят этот день и что нельзя делать – подскажет 24 Канал.

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Что делают в Дмитровскую родительскую субботу

Перед этим событием, вечером и в самую Дмитровскую родительскую субботу проходят поминальные литургии в церквях. Поэтому в этот день принято посещать службу и ставить свечу за упокой умерших. В храм можно принести хлеб, печенье, фрукты, конфеты. Их потом дадут нуждающимся.

Также в Дмитровскую родительскую субботу проводят поминальные обеды. Говорят, что в этот день за столом находятся и умершие. Поэтому посуду сервируют, в том числе и для них. Готовят кутью, блины и пироги, а также блюда, которые любили умершие.

Если не можете пойти в церковь в этот день, просто помолитесь за умерших дома: просите за отпущение их грехов. Такие молитвы будут дарить умершим покой.

Что нельзя делать

В Дмитровскую родительскую субботу есть несколько важных запретов, которых нужно соблюдать.