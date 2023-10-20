Цей день припадає на суботу перед днем вшанування великомученика Димитрія Солунського. Раніше це було 8 листопада. Але за новим церковним календарем, Дмитрівська батьківська субота відбудеться 21 жовтня. А от як проводять цей день та що не можна робити – підкаже 24 Канал.
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Що роблять у Дмитрівську батьківську суботу
Перед цією подією, ввечері та в саму Дмитрівську батьківську суботу відбуваються поминальні літургії у церквах. Тому в цей день заведено відвідувати службу та ставити свічку за упокій померлих. До храму можна принести хліб, печиво, фрукти, цукерки. Їх потім дадуть нужденним.
Також у Дмитрівську батьківську суботу проводять поминальні обіди. Кажуть, що в цей день за столом перебувають і померлі, тож посуд сервірують, у тому числі й для них. Готують кутю, млинці та пироги, а також ті страви, які любили померлі.
Якщо не можете піти до церкви в цей день, то просто помоліться за померлих удома: просіть за відпущення їхніх гріхів. Такі молитви будуть дарувати померлим спокій.
Що не можна робити
У Дмитрівську батьківську суботу є кілька важливих заборон, яких треба дотримуватися.
- Не вживайте алкоголь у великій кількості;
- заборонено згадувати померлих у поганому світлі;
- поширювати плітки, сваритися;
- залишати їжу чи напої на цвинтарі, бо це язичницькі традиції;
- не рекомендується згадувати родичів у брудній квартирі.