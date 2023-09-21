21 вересня – яке свято та хто святкує іменини в цей день: заборони на сьогодні

21 вересня християни вшановують апостола від 70 Кондрата. У світі відзначають Міжнародний день миру. Що не можна робити сьогодні – список заборон далі.

21 вересня у церковному календарі – день пам'яті святого апостола Кондрата Афінського, пише 24 Канал. Він був учнем дванадцяти апостолів, які висвятили його на єпископа.

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Кондрат проповідував в Афінах, де зміг навернути багатьох язичників. Через це його закидали камінням, але апостол залишився живий. Кондрата кинули до в'язниці, де він помер від голоду.

Що не можна робити сьогодні

Сьогодні не можна сваритися з близькими та підвищувати голос.

Заборонено в цей день лінуватися.

Не можна підіймати будь-які речі з перехрестя.

День несприятливий для сватання.

Прикмети на 21 вересня

Сьогодні хороша погода – осінь буде теплою.

Листя вже опало – зима буде ранньою.

День холодний, але ніч тепла – чекайте на сніжну зиму.

Якщо худоба рветься на пасовисько від ранку – зима прийде рано.

21 вересня святкують Олександр, Андрій, Валентин, Василь, Володимир, Вольдемар, Данило, Дмитро, Іван, Йосип, Костянтин, Лаврентій, Нестор, Петро, Ян.

День в Україні та світі

Міжнародний день миру. Свято відзначають і в Україні, і за кордоном. Його мета – просувати ідею ненасильства й пацифізму. Аби вшанувати дату, у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку б'ють у Дзвін миру. Ця подія має важливе значення для України, адже наша країна завжди поважала територіальні цінності кожної держави. День миру по-справжньому стане таким, коли Україна поверне загарбані території.