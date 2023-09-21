21 вересня у церковному календарі – день пам'яті святого апостола Кондрата Афінського, пише 24 Канал. Він був учнем дванадцяти апостолів, які висвятили його на єпископа.
Зверніть увагу Знову в тренді: 18 забутих жіночих імен, які стають модними
Кондрат проповідував в Афінах, де зміг навернути багатьох язичників. Через це його закидали камінням, але апостол залишився живий. Кондрата кинули до в'язниці, де він помер від голоду.
Що не можна робити сьогодні
- Сьогодні не можна сваритися з близькими та підвищувати голос.
- Заборонено в цей день лінуватися.
- Не можна підіймати будь-які речі з перехрестя.
- День несприятливий для сватання.
Прикмети на 21 вересня
- Сьогодні хороша погода – осінь буде теплою.
- Листя вже опало – зима буде ранньою.
- День холодний, але ніч тепла – чекайте на сніжну зиму.
- Якщо худоба рветься на пасовисько від ранку – зима прийде рано.
День в Україні та світі
Міжнародний день миру. Свято відзначають і в Україні, і за кордоном. Його мета – просувати ідею ненасильства й пацифізму. Аби вшанувати дату, у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку б'ють у Дзвін миру. Ця подія має важливе значення для України, адже наша країна завжди поважала територіальні цінності кожної держави. День миру по-справжньому стане таким, коли Україна поверне загарбані території.