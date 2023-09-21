21 сентября в церковном календаре – день памяти святого апостола Кондрата Афинского, пишет 24 Канал. Он был учеником двенадцати апостолов, рукоположивших его на епископа.

Обратите внимание Снова в тренде: 18 забытых женских имен, которые становятся модными

Кондрат проповедовал в Афинах, где сумел обратить многих язычников. Поэтому его забросали камнями, но апостол остался жив. Кондрата бросили в тюрьму, где он скончался от голода.

Именины 21 сентября празднуют Александр, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Вольдемар, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Константин, Лаврентий, Нестор, Петр, Ян.

Что нельзя делать сегодня

Сегодня нельзя ссориться с близкими и повышать голос.

Запрещено в этот день лениться.

Нельзя поднимать какие-либо вещи с перекрестка.

День неблагоприятный для сватовства.

Приметы на 21 сентября

Сегодня хорошая погода – осень будет теплой.

Листья уже опали – зима будет ранней.

День холодный, но ночь теплая – ждите снежную зиму.

Если скот рвется на пастбище с утра – зима придет рано.

День в Украине и мире

Международный день мира. Праздник отмечают и в Украине, и за границей. Его цель – продвигать идею ненасилия и пацифизма. Чтобы отметить дату, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке бьют в Колокол мира. Это событие имеет немаловажное значение для Украины, ведь наша страна всегда уважала территориальные ценности каждого государства. День мира по-настоящему станет таким, когда Украина вернет захваченные территории.