21 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
21 вересня православна церква відзначає велике свято – Різдво Пресвятої Богородиці. Цього дня народилася Діва Марія, яка стала матір'ю Ісуса Христа.
Матір Божа з'явилася на світ у родині Йоакима й Анни, які до 70 років не мали дітей. Старенькі молилися 40 днів, аби Господь подарував їм дитину. Невдовзі в саду Анні з'явився Ангел, який заявив, що скоро вона народить донечку, яку треба назвати Марією.
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Янгол наказав їй відправлятися в Єрусалим, аби вона біля Золотих Воріт зустрілася з Йоакимом. Марія народилась близько 15 року до Різдва Христового. Дівчинку змалку готували до Великого Служіння Богу, яке почалось у віці 3 років походом у храм Пресвятої Богородиці.
Іменини сьогодні святкує Марія.
Народні прикмети на 21 вересня
– Якщо погода хороша – осінь буде теплою.
– Дощ, який йде з самого ранку, може затягнутися ще на 40 днів і привести за собою ранню і дуже холодну зиму.
– Якщо ранкове сонце швидко висушить росу, не варто очікувати зимою багато снігу, а якщо роса буде сохнути до обіду, то попереду дуже сніжна зима.
– Прийшла Пречиста – на дереві чисто, а прийде Покрова – на дереві голо.
21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці
Що можна робити 21 вересня
- Молитви до Пресвятої Богородиці майбутніх матерів про здоров’я та щастя дітей, на яких вони чекають, у цей день мають особливу силу.
- З давніх часів також в цей день жінки рано-вранці намагалися піти на водойму. Вважалося, що якщо жінка в цей день вмиється водою до сходу сонця, то краса її збережеться до самої старості.
- У цей день добре було робити весілля і ходити родинами в гості.
Що не можна робити 21 вересня
- Не можна працювати в цей день, займатися важкою фізичною працею.
- На свято забороняється лаятися і проявляти злість.
- Після святкової вечері залишки їжі категорично не можна викидати. Їх потрібно віддати або нужденним людям або тваринам.