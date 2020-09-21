21 вересня православна церква відзначає велике свято – Різдво Пресвятої Богородиці. Цього дня народилася Діва Марія, яка стала матір'ю Ісуса Христа.

Матір Божа з'явилася на світ у родині Йоакима й Анни, які до 70 років не мали дітей. Старенькі молилися 40 днів, аби Господь подарував їм дитину. Невдовзі в саду Анні з'явився Ангел, який заявив, що скоро вона народить донечку, яку треба назвати Марією.

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Янгол наказав їй відправлятися в Єрусалим, аби вона біля Золотих Воріт зустрілася з Йоакимом. Марія народилась близько 15 року до Різдва Христового. Дівчинку змалку готували до Великого Служіння Богу, яке почалось у віці 3 років походом у храм Пресвятої Богородиці.

Іменини сьогодні святкує Марія.

Народні прикмети на 21 вересня

– Якщо погода хороша – осінь буде теплою.

– Дощ, який йде з самого ранку, може затягнутися ще на 40 днів і привести за собою ранню і дуже холодну зиму.

– Якщо ранкове сонце швидко висушить росу, не варто очікувати зимою багато снігу, а якщо роса буде сохнути до обіду, то попереду дуже сніжна зима.

– Прийшла Пречиста – на дереві чисто, а прийде Покрова – на дереві голо.



21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці

Що можна робити 21 вересня

Молитви до Пресвятої Богородиці майбутніх матерів про здоров’я та щастя дітей, на яких вони чекають, у цей день мають особливу силу. З давніх часів також в цей день жінки рано-вранці намагалися піти на водойму. Вважалося, що якщо жінка в цей день вмиється водою до сходу сонця, то краса її збережеться до самої старості. У цей день добре було робити весілля і ходити родинами в гості.

Що не можна робити 21 вересня