21 сентября православная церковь отмечает великий праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. В этот день родилась Дева Мария, которая стала матерью Иисуса Христа.

Матерь Божия появилась на свет в семье Иоакима и Анны, у которых до 70 лет не было детей. Старенькие молились 40 дней, чтобы Господь подарил им ребенка. Вскоре в саду Анне явился Ангел, который заявил, что скоро она родит дочь, которую нужно назвать Марией.

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Ангел приказал ей отправляться в Иерусалим, чтобы она у Золотых Ворот встретилась с Иоакимом. Мария родилась около 15 года до Рождества Христова. Девочку с детства готовили к Великому Служению Богу, которое началось в возрасте 3 лет походом в храм Пресвятой Богородицы.

Именины сегодня празднует Мария.

Народные приметы на 21 сентября

– Если погода хорошая – осень будет теплой.

– Дождь, который идет с самого утра, может затянуться еще на 40 дней и привести за собой раннюю и очень холодную зиму.

– Если утреннее солнце быстро высушит росу, не стоит ожидать зимой много снега, а если роса будет сохнуть до обеда, то впереди очень снежная зима.

– Пришла Пречистая – на дереве чисто, а придет Покрова – на дереве голо.



21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы

Что можно делать 21 сентября

Молитвы к Пресвятой Богородице будущих матерей о здоровье и счастье детей, которых они ждут, в этот день имеют особую силу. С давних времен также в этот день женщины рано утром пытались пойти на водоем. Считалось, что если женщина в этот день умоется водой до восхода солнца, то красота ее сохранится до самой старости. В этот день хорошо делать свадьбу и ходить семьями в гости.

Что нельзя делать 21 сентября