Крім того, сьогодні відзначається Всесвітній день релігії та Міжнародний день обіймів. Більше інформації читайте на сайті 24 Каналу.

Актуально За новим стилем: календар релігійних свят на січень 2024 року

День пам'яті преподобного Максима Сповідника

Максим Сповідник народився у Константинополі. Батьки виховували його у християнських традиціях. Хлопець здобув хорошу освіту, зокрема цікавився риторикою, філософією та граматикою. Деякий час Максим служив імператору Іраклію, однак, згодом пішов у чернецтво.

Одного разу патріарх Софроній Єрусалимський відправив Максима в Олександрію. Там преподобний почав розповідати про християнську віру. Через деякий час чоловік поїхав в Карфаген, а потім до Африки. Коли почав правити імператор Констант II, Максима Сповідника ув'язнили. Адже тоді заборона на християнство посилилась. У тюрмі преподобному відрізали язик та праву руку. Однак, завдяки Господу, сталося справжнє диво. Адже Максим не втратив мову.

Що не можна робити

Не можна брати гроші у борг.

Заборонено конфліктувати та лихословити.

Не варто пришивати нові ґудзики, бо проблеми не покинуть ваше життя.

Народні прикмети

Якщо на небі яскраво світитимуть зорі, то незабаром прийде мороз.

Якщо на небі не буде хмар, то не чекайте хорошого врожаю.

Безхмарне небо також віщує ранню весну.

Якщо сьогодні буде гарна погода, то весною прийде тепло.

Холодна погода – до спекотного серпня.

Що ще відзначають

Кожного року у третю неділю січня відзначається Всесвітній день релігії. У 1949 році свято запровадили прихильники бахаїзму – релігії, яка має мусульманське походження. Вона заснована на таких принципах: єдність Бога, єдність людства та єдність релігії.

Також щороку 21 січня відзначається Міжнародний день обіймів. Свято виникло 21 січня 1986 року у Сполучених Штатах Америки, у штаті Мічиган. За традицією, сьогодні варто обійматися навіть з незнайомцями. Зокрема, люди у різних країнах світу влаштовують акцію "Free Hugs". Так всі, хто бажає, можуть обійнятися.