Крім того, сьогодні відзначається Всесвітній день релігії та Міжнародний день обіймів. Більше інформації читайте на сайті 24 Каналу.
Актуально За новим стилем: календар релігійних свят на січень 2024 року
День пам'яті преподобного Максима Сповідника
Максим Сповідник народився у Константинополі. Батьки виховували його у християнських традиціях. Хлопець здобув хорошу освіту, зокрема цікавився риторикою, філософією та граматикою. Деякий час Максим служив імператору Іраклію, однак, згодом пішов у чернецтво.
Одного разу патріарх Софроній Єрусалимський відправив Максима в Олександрію. Там преподобний почав розповідати про християнську віру. Через деякий час чоловік поїхав в Карфаген, а потім до Африки. Коли почав правити імператор Констант II, Максима Сповідника ув'язнили. Адже тоді заборона на християнство посилилась. У тюрмі преподобному відрізали язик та праву руку. Однак, завдяки Господу, сталося справжнє диво. Адже Максим не втратив мову.
Що не можна робити
- Не можна брати гроші у борг.
- Заборонено конфліктувати та лихословити.
- Не варто пришивати нові ґудзики, бо проблеми не покинуть ваше життя.
Народні прикмети
- Якщо на небі яскраво світитимуть зорі, то незабаром прийде мороз.
- Якщо на небі не буде хмар, то не чекайте хорошого врожаю.
- Безхмарне небо також віщує ранню весну.
- Якщо сьогодні буде гарна погода, то весною прийде тепло.
- Холодна погода – до спекотного серпня.
Що ще відзначають
Кожного року у третю неділю січня відзначається Всесвітній день релігії. У 1949 році свято запровадили прихильники бахаїзму – релігії, яка має мусульманське походження. Вона заснована на таких принципах: єдність Бога, єдність людства та єдність релігії.
Також щороку 21 січня відзначається Міжнародний день обіймів. Свято виникло 21 січня 1986 року у Сполучених Штатах Америки, у штаті Мічиган. За традицією, сьогодні варто обійматися навіть з незнайомцями. Зокрема, люди у різних країнах світу влаштовують акцію "Free Hugs". Так всі, хто бажає, можуть обійнятися.