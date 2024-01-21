Кроме того сегодня отмечается Всемирный день религии и Международный день объятий. Больше информации читайте на сайте 24 Канала.
Актуально По новому стилю: календарь религиозных праздников на январь 2024 года
День памяти преподобного Максима Исповедника
Максим Исповедник родился в Константинополе. Родители воспитывали его в христианских традициях. Парень получил хорошее образование, в частности, интересовался риторикой, философией и грамматикой. Некоторое время Максим служил императору Ираклию, однако впоследствии ушел в монашество.
Однажды патриарх Софроний Иерусалимский отправил Максима в Александрию. Там преподобный стал рассказывать о христианской вере. Через некоторое время мужчина уехал в Карфаген, а затем в Африку. Когда начал править император Констант II, Максима Исповедника заключили в тюрьму. Ведь тогда запрет на христианство усилился. В тюрьме преподобному отрезали язык и правую руку. Однако благодаря Господу произошло чудо. Ведь Максим не потерял речь.
Что нельзя делать
- Нельзя брать деньги взаймы.
- Запрещено конфликтовать и злословить.
- Не стоит пришивать новые пуговицы, потому что проблемы не покинут вашу жизнь.
Народные приметы
- Если на небе ярко будут светить звезды, то скоро придет мороз.
- Если на небе не будет облаков, то не ждите хорошего урожая.
- Безоблачное небо также предвещает раннюю весну.
- Если сегодня хорошая погода, то весной придет тепло.
- Холодная погода – к жаркому августу.
Что еще отмечают
Каждый год в третье воскресенье января отмечается Всемирный день религии. В 1949 году праздник был введен сторонниками бахаизма – религии, имеющей мусульманское происхождение. Она основана на следующих принципах: единство Бога, единство человечества и единство религии.
Также ежегодно 21 января отмечается Международный день объятий. Праздник возник 21 января 1986 в Соединенных Штатах Америки, в штате Мичиган. По традиции сегодня стоит обниматься даже с незнакомцами. В частности, люди в разных странах мира устраивают акцию "Free Hugs". Так все желающие могут обняться.