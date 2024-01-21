Кроме того сегодня отмечается Всемирный день религии и Международный день объятий. Больше информации читайте на сайте 24 Канала.

Актуально По новому стилю: календарь религиозных праздников на январь 2024 года

День памяти преподобного Максима Исповедника

Максим Исповедник родился в Константинополе. Родители воспитывали его в христианских традициях. Парень получил хорошее образование, в частности, интересовался риторикой, философией и грамматикой. Некоторое время Максим служил императору Ираклию, однако впоследствии ушел в монашество.

Однажды патриарх Софроний Иерусалимский отправил Максима в Александрию. Там преподобный стал рассказывать о христианской вере. Через некоторое время мужчина уехал в Карфаген, а затем в Африку. Когда начал править император Констант II, Максима Исповедника заключили в тюрьму. Ведь тогда запрет на христианство усилился. В тюрьме преподобному отрезали язык и правую руку. Однако благодаря Господу произошло чудо. Ведь Максим не потерял речь.

Что нельзя делать

Нельзя брать деньги взаймы.

Запрещено конфликтовать и злословить.

Не стоит пришивать новые пуговицы, потому что проблемы не покинут вашу жизнь.

Народные приметы

Если на небе ярко будут светить звезды, то скоро придет мороз.

Если на небе не будет облаков, то не ждите хорошего урожая.

Безоблачное небо также предвещает раннюю весну.

Если сегодня хорошая погода, то весной придет тепло.

Холодная погода – к жаркому августу.

Что еще отмечают

Каждый год в третье воскресенье января отмечается Всемирный день религии. В 1949 году праздник был введен сторонниками бахаизма – религии, имеющей мусульманское происхождение. Она основана на следующих принципах: единство Бога, единство человечества и единство религии.

Также ежегодно 21 января отмечается Международный день объятий. Праздник возник 21 января 1986 в Соединенных Штатах Америки, в штате Мичиган. По традиции сегодня стоит обниматься даже с незнакомцами. В частности, люди в разных странах мира устраивают акцию "Free Hugs". Так все желающие могут обняться.