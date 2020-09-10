Старший син відомої української співачки Ірини Білик Гліб зустрічається з дівчиною Алісою, яка вже з'являлась на світських заходах поряд з зірковою мамою бойфренда. Як з'ясувалось, у закоханих серйозні наміри, адже юнак освідчився коханій ще три роки тому. Однак пропозицію зробив у досить незвичний спосіб.

Разом з молодшим 4-річним сином Табрізом та старшим 21-річним Глібом і його дівчиною Алісою Ірина Білик з'явилась на святковій вечірці до 15-річчя програми "Світське життя". У пресі та мережі дівчину вже встигли назвати майбутньою невісткою співачки. Однак, як з'ясувалось в інтерв'ю пари для "ЖВЛ", такий статус небезпідставний.

До теми Ірина Білик зізналася, чи планує її старший син одружуватися: відео

Разом закохані вже давно, а близько трьох років тому Гліб освідчився коханій. Зробив він це кришкою від пляшки пива. Юнак навіть носить аксесуар, який став своєрідною обручкою, – відкривачку для пива.

Ми з Алісою заручені вже три роки. Я зробив пропозицію кришкою від пива,

– розповів Гліб Оверчук.

Дівчина старшого сина Білик поділилась, що з весіллям та офіційною реєстрацією шлюбу вони не поспішають: "Але весілля ми поки що не плануємо, тому що це витратно і в аспекті енергії, і фінансово".

Нагадаємо, раніше Ірина Білик зізналась, що завжди мріяла про таку невістку, як Аліса Яновська, з якою зараз зустрічається Гліб. Зірку влаштовує у дівчині все: від імені до кольору волосся. Крім того, вона вважає, що Аліса і Гліб – сучасна пара, тому з традиційним весіллям і офіційною реєстрацією шлюбу вони не поспішають.