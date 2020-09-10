Старший сын известной украинской певицы Ирины Билык Глеб встречается с девушкой Алисой, которая уже появлялась на светских мероприятиях рядом со звездной мамой бойфренда. Как выяснилось, у влюбленных серьезные намерения, ведь юноша сделал предложение любимой еще три года назад. Однако предложение сделал довольно необычным образом.

Вместе с младшим 4-летним сыном Табризом и старшим 21-летним Глебом и его девушкой Алисой Ирина Билык появилась на праздничной вечеринке по случаю 15-летия программы "Светская жизнь". В прессе и сети девушку уже успели назвать будущей невесткой певицы. Однако, как выяснилось в интервью пары для "ЖЗЛ", такой статус небезоснователен.

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Вместе влюбленные уже давно, а около трех лет назад Глеб сделал предложение любимой. Сделал он это с помощью крышки от бутылки пива. Юноша даже носит аксессуар, который стал своеобразной кольцом, – открывашку для пива.

Мы с Алисой помолвлены уже три года. Я сделал предложение крышкой от пива,

– рассказал Глеб Оверчук.

Девушка старшего сына Билык поделилась, что со свадьбой и официальной регистрацией брака они не спешат: "Но свадьбы мы пока не планируем, потому что это затратно и в аспекте энергии, и финансово".

Напомним, ранее Ирина Билык призналась, что всегда мечтала о такой невестке, как Алиса Яновская, с которой сейчас встречается Глеб. Звезду устраивает в девушке все: от имени до цвета волос. Кроме того, она считает, что Алиса и Глеб – современная пара, поэтому с традиционной свадьбой и официальной регистрацией брака они не спешат.