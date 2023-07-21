21 липня у церковному календарі – день пам'яті преподобного священномученика Прокопія Кесарійського, пише 24 Канал. Він народився в Єгипті у язичницькій родині та мав ім'я Неаній.
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Неаній був на військовій службі в імператора Діоклетіана. Якось він відправився на переслідування християн, але у дорозі почув голос Господа та прийняв християнство. Христос наділив його новим іменем. Його мати доповіла імператору про ці події, а той велів катувати Прокопія, а згодом – стратити.
Що не можна робити сьогодні
- У цей день заборонено купатися – вважалось, що водяний потягне до дна.
- Сьогодні не можна починати нових справ.
- Не можна в цей день лаятися та лихословити.
- 21 липня – невдалий день для поїздок чи подорожей – інакше вони принесуть неприємності.
Прикмети на 21 липня
- Яка погода сьогодні – така буде й 2 серпня.
- Падає дощ, а вітру немає – до тривалої негоди.
- Бджоли жалять – чекайте на спеку.
- Сонце світить до 12 години дня – значить перша половина серпня буде сонячною.
День в Україні та світі
Міжнародний день шкідливої їжі. Це свято стало популярним у Сполучених Штатах у 1960-х. Сьогодні можна відійти від звичного раціону та поласувати нездоровою їжею.