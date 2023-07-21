21 липня у церковному календарі – день пам'яті преподобного священномученика Прокопія Кесарійського, пише 24 Канал. Він народився в Єгипті у язичницькій родині та мав ім'я Неаній.

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Неаній був на військовій службі в імператора Діоклетіана. Якось він відправився на переслідування християн, але у дорозі почув голос Господа та прийняв християнство. Христос наділив його новим іменем. Його мати доповіла імператору про ці події, а той велів катувати Прокопія, а згодом – стратити.

День ангела 21 липня святкує Прокопій.

Що не можна робити сьогодні

У цей день заборонено купатися – вважалось, що водяний потягне до дна.

Сьогодні не можна починати нових справ.

Не можна в цей день лаятися та лихословити.

21 липня – невдалий день для поїздок чи подорожей – інакше вони принесуть неприємності.

Прикмети на 21 липня

Яка погода сьогодні – така буде й 2 серпня.

Падає дощ, а вітру немає – до тривалої негоди.

Бджоли жалять – чекайте на спеку.

Сонце світить до 12 години дня – значить перша половина серпня буде сонячною.

День в Україні та світі

Міжнародний день шкідливої їжі. Це свято стало популярним у Сполучених Штатах у 1960-х. Сьогодні можна відійти від звичного раціону та поласувати нездоровою їжею.