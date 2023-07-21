21 июля в церковном календаре – день памяти преподобного священномученика Прокопия Кесарийского, пишет 24 Канал. Он родился в Египте в языческой семье и носил имя Неаний.

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Неаний был на военной службе у императора Диоклетиана. Однажды он отправился на преследование христиан, но по дороге услышал голос Господа и принял христианство. Христос наделил его новым именем. Его мать доложила императору об этих событиях, а тот велел пытать Прокопия, а затем казнить.

День ангела 21 июля отмечается Прокопий.

Что нельзя делать сегодня

В этот день запрещено купаться – считалось, что водяной потянет ко дну.

Сегодня нельзя начинать новые дела.

Нельзя в этот день ругаться и злословить.

21 июля – неудачный день для поездок или путешествий – иначе они доставят неприятности.

Приметы на 21 июля

Какая погода сегодня – такова будет и 2 августа.

Падает дождь, а ветра нет – к продолжительной непогоде.

Пчелы жалят – ждите жары.

Солнце светит до 12 часов дня – значит первая половина августа будет солнечной.

День в Украине и мире

Международный день вредной еды. Этот праздник стал популярен в Соединенных Штатах в 1960-х. Сегодня можно отойти от привычного рациона и полакомиться нездоровой пищей.