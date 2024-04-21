Яке релігійне свято 21 квітня: чому не можна ходити до лісу та на цвинтар

У суботу, 21 квітня, вшановується пам'ять священномученика Януарія. За традицією, у цей день потрібно навести лад вдома та на городі. У давні часи вважалося, що у свято надворі панує нечиста сила, яка не любить затишку та чистоти.

Вже наступного тижня християни східного обряду відзначатимуть Вербну неділю. Поки що люди дотримуються Великого посту, пише LifeStyle 24.

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День пам'яті священномученика Януарія

Святий Януарій мешкав у Неаполі. Він виховувався у знатній сім'ї, а в юному віці заступив на посаду єпископа у місті Беневенто. Згодом християн почали переслідувати та кидати у в'язницю. Чоловік ходив їх провідувати.

Через деякий час правитель Тимофій наказав арештувати й Януарія. Разом з іншими людьми, які сповідували християнку віру, його кидали у вогонь та у клітку звірам. Однак віряни не постраждали. Коли це побачив Тимофій, то сказав, що ув'язнені займаються чарами. Раптом правитель втратив зір, який священномученики йому потім повернули. Завдяки молитвам, сталося справжнє диво, однак згодом їх все одно стратили.

Що не можна робити

Не варто ходити до лісу, бо натрапите на нечисть.

Краще не відвідувати цвинтар, інакше вас можуть вректи.

Заборонено займатися важкою фізичною працею.

Не можна порушувати Великий піст.

Не потрібно приносити додому лікарські трави, оскільки вони можуть бути отруйними через відьом, які, за повір'ями, сьогодні літають.

Народні прикмети

Якщо починає цвісти черемха, то чекайте на жарке літо.

Якщо випаде дощ, то він ще не скоро припиниться.

Грім – до щедрого врожаю.

Що ще відзначають

Щороку 21 квітня люди святкують Всесвітній день творчості та інновацій. Його запровадили у 2002 році. У 2017 році Організація Об'єднаних Націй зробила це свято міжнародним, щоб поширити інформацію про роль творчості та інновацій у сучасному житті.

Крім того, сьогодні маємо Всесвітній день кроншнепа. Це птах, який перебуває на межі зникнення. Тому подія присвячена тому, аби розповісти більшій кількості людей про проблему.