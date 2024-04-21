Уже на следующей неделе христиане восточного обряда будут отмечать Вербное воскресенье. Пока люди придерживаются Великого поста, пишет LifeStyle 24.

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День памяти священномученика Януария

Святой Януарий жил в Неаполе. Он воспитывался в знатной семье, а в юном возрасте заступил на должность епископа в городе Беневенто. Впоследствии христиан начали преследовать и бросать в тюрьму. Мужчина ходил их навещать.

Через некоторое время правитель Тимофей приказал арестовать и Януария. Вместе с другими людьми, которые исповедовали христианскую веру, его бросали в огонь и в клетку зверям. Однако верующие не пострадали. Когда это увидел Тимофей, то сказал, что заключенные занимаются чарами. Вдруг правитель потерял зрение, которое священномученики ему потом вернули. Благодаря молитвам, произошло настоящее чудо, однако впоследствии их все равно казнили.

Что нельзя делать

Не стоит ходить в лес, потому что наткнетесь на нечисть.

Лучше не посещать кладбище, иначе вас могут сглазить.

Запрещено заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя нарушать Великий пост.

Не нужно приносить домой лекарственные травы, поскольку они могут быть ядовитыми из-за ведьм, которые, по поверьям, сегодня летают.

Народные приметы

Если начинает цвести черемуха, то ждите жаркого лета.

Если выпадет дождь, то он еще не скоро прекратится.

Гром – к щедрому урожаю.

Что еще отмечают

Ежегодно 21 апреля люди празднуют Всемирный день творчества и инноваций. Его ввели в 2002 году. В 2017 году Организация Объединенных Наций сделала этот праздник международным, чтобы распространить информацию о роли творчества и инноваций в современной жизни.

Кроме того, сегодня имеем Всемирный день кроншнепа. Это птица, которая находится на грани исчезновения. Поэтому событие посвящено тому, чтобы рассказать большему количеству людей о проблеме.