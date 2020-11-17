Пандемія коронавірусу внесла свої корективи в усі сфери життя. Вона стала ударом по кар'єрі музикантів, які були змушені відмовитися від гастролей і концертів. Однак Джалама зізналась, що карантин повпливав не лише на живі виступи, а й на вихід нового альбому, який шанувальники почують вже 2021 року.

На особистій сторінці в інстаграмі співачка Джамала опублікувала новий допис, присвячений творчості, однак він не надто потішив прихильників зірки. Вона зізналась, що готувала для фанів подарунок – новий альбом, який хотіла випустити взимку 2020 року. Однак цей грандіозний задум зруйнувала пандемія коронавірусу.

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Я планувала випустити новий альбом у цьому році, але, мабуть, у 2020-го були свої плани на всю цю історію. Ізоляція вчить терпінню, смиренню, але шкодить творчості,

– пояснила артистка.

Джамала зізналась, що музика не любить тишу. А нині, зважаючи на карантинні обмеження, немає ані творчих зустрічей, ані фестивалів, ані спонтанних концертів, ані квартирників, ані обміну енергією між людьми. Співачка наголосила, що на створення власних хітів її надихають колеги-музиканти – як українські, так і зарубіжні. Тому зараз з альбомом "все йде не так просто".

"Можу зізнатися, мені навіть не соромно, вперше я переспівувала вокал. Коли я думала, що вже заспівала начисто пісню, прослухала і зрозуміла, що все це не те, все це погано. Не хочеться емоційної фальші… Музика повинна звучати, летіти, надихати, зачіпати емоції", – розповіла Джамала.

Так, зірка відклала вихід нового альбому та щиро сподівається, що 2021 року ситуація у світі стабілізується, а онлайн-концерти замінять живі виступи.