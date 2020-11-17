Пандемия коронавируса внесла свои коррективы во все сферы жизни. Она стала ударом по карьере музыкантов, которые были вынуждены отказаться от гастролей и концертов. Однако Джалама призналась, что карантин повлиял не только на живые выступления, но и на выход нового альбома, который поклонники услышат уже в 2021 году.

На личной странице в инстаграме певица Джамала опубликовала новое сообщение, посвященное творчеству, однако оно не слишком порадовало поклонников звезды. Она призналась, что готовила для фанов подарок – новый альбом, который хотела выпустить зимой 2020 года. Однако этот грандиозный замысел разрушила пандемия коронавируса.

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Я планировала выпустить новый альбом в этом году, но, видимо, у 2020-го были свои планы на всю эту историю. Изоляция учит терпению, смирению, но вредит творчеству,

– объяснила артистка.

Джамала призналась, что музыка не любит тишину. А сейчас, несмотря на карантинные ограничения, нет ни творческих встреч, ни фестивалей, ни спонтанных концертов, ни квартирников, ни обмена энергией между людьми. Певица подчеркнула, что на создание собственных хитов ее вдохновляют коллеги-музыканты – как украинские, так и зарубежные. Поэтому сейчас с альбомом "все идет не так просто".

"Могу признаться, мне даже не стыдно, впервые я перепевала вокал. Когда я думала, что уже спела начисто песню, прослушала и поняла, что все это не то, все это плохо. Не хочется эмоциональной фальши... музыка должна звучать, лететь, вдохновлять, задевать эмоции", – рассказала Джамала.

Звезда отложила выход нового альбома и искренне надеется, что в 2021 году ситуация в мире стабилизируется, а онлайн-концерты заменят живые выступления.