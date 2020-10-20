20 жовтня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
20 жовтня в народному календарі відзначається пам’ять двох святих, які носили ім’я Сергій. Перший з них, преподобний Сергій Печерський, жив у XIII столітті. Інший святий — Сергій Нуромський жив у XV столітті.
Іменини сьогодні святкують: Сергій, Святослав, Олександр.
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Народні прикмети на 20 жовтня
– Сніг сьогодні пішов – зима буде ранньою.
– Сонячна погода на Сергія Зимового означає, що тепло буде ще три тижні.
– Блідий місяць – чекайте дощу.
Що можна робити 20 жовтня
- Сьогодні треба, аби тепло в оселі увімкнув наймолодший член сім'ї. Тоді тепло і затишок в родині залишаться на всю зиму.
- Жінкам у цей день радять одягати на голову хустку куплену чоловіком та ходити в ній увесь день. За повір'ям, такий ритуал в цей день здатний позбавити від мігрені, головного болю та притягнути в дім достаток.
Що не можна робити 20 жовтня
- У цей день господиням не можна працювати з тістом. Вірять, що випікання принесе нещастя рідним та близьким.
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