Що можна і не можна робити 20 жовтня / Фото з відкритих джерел

20 жовтня в народному календарі відзначається пам’ять двох святих, які носили ім’я Сергій. Перший з них, преподобний Сергій Печерський, жив у XIII столітті. Інший святий — Сергій Нуромський жив у XV столітті.