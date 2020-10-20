20 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
20 октября в народном календаре отмечается память двух святых, носивших имя Сергий. Первый из них, преподобный Сергий Печерский, жил в XIII веке. Другой святой – Сергий Нуромский жил в XV веке.
Именины сегодня празднуют: Сергей, Святослав, Александр.
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Народные приметы на 20 октября
– Снег сегодня пошел – зима будет ранней.
– Солнечная погода на Сергия зимнего означает, что тепло будет еще три недели.
– Бледная луна – ждите дождя.
Что можно делать 20 октября
- Сегодня надо, чтобы тепло в доме включил самый младший член семьи. Тогда тепло и уют в семье останутся на всю зиму.
- Женщинам в этот день советуют надевать на голову платок купленный мужчиной и ходить в нем весь день. По поверью, такой ритуал в этот день способен избавить от мигрени, головной боли и притянуть в дом достаток.
Что нельзя делать 20 октября
- В этот день хозяйкам нельзя работать с тестом. Верят, что выпекание принесет несчастье родным и близким.
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