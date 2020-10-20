Что можно и нельзя делать 20 октября / Фото из открытых источников

20 октября в народном календаре отмечается память двух святых, носивших имя Сергий. Первый из них, преподобный Сергий Печерский, жил в XIII веке. Другой святой – Сергий Нуромский жил в XV веке.