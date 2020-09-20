20 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
20 вересня народному календарі вшановується пам'ять мученика Созонта. Також в цей день вшановується пам’ять преподобного Луки Глубокореченського.
Іменини сьогодні святкують: Лев, Євген.
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Народні прикмети на 20 вересня
– Шишки на деревах закрилися – до дощу.
– Журавлі летять високо – до холодної осені.
– Багато лушпиння на цибулі – до суворої зими.
Що можна робити 20 вересня
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У цей день заведено посваритися через якесь дріб'язкове питання, а за столом помиритися, щоб ні з ким не конфліктувати протягом усього року.
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Якщо ви загадаєте бажання в цей день – воно здійсниться.
Що не можна робити 20 вересня
- Давати чи позичати гроші і хліб в Луків день – до неприємностей.
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