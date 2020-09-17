20 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
-
20 сентября народному календарю почитается память мученика Созонта. Также в этот день почитается память преподобного Луки Глубокореченского.
Именины сегодня празднуют: Лев, Евгений.
Читайте также Лучшие поздравления коллеге с Днем рождения в прозе и стихах
Народные приметы на 20 сентября
– Шишки на деревьях закрылись – к дождю.
– Журавли летят высоко – к холодной осени.
– Много шелухи на луке – к суровой зиме.
Что можно делать 20 сентября
- В этот день принято поссориться из-за какой-то пустякового вопроса, а за столом помириться, чтобы ни с кем не конфликтовать в течение всего года.
- Если вы загадаете желание в этот день – оно исполнится.
Что нельзя делать 20 сентября
- Давать или одалживать деньги и хлеб в Луков день – к неприятностям.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter