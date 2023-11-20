20 листопада – яке свято сьогодні та що не можна робити в цей день

20 листопада християни вшановують пам'ять святого Прокла. Сьогодні відзначають Всесвітній день дитини. Більше про сьогодні читайте далі.

20 листопада у церковному календарі – день пам'яті святителя Прокла, який був Константинопольським архієпископом. 24 Канал розповість більше про його життя.

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Прокл народився у благочестивій сім'ї, де з дитинства вивчав Святе Письмо. Він навчався ораторства в Іоанна Златоуста. Пізніше Прокл став дияконом, ще згодом – пресвітером. З часом він переїхав до Константинополя, де став архієпископом. Святитель керував церквою близько 12 років.

Що не можна робити сьогодні

У цей день заборонено сваритися та підвищувати на когось голос.

Не можна вживати алкогольні напої.

Краще в цей день не ходити у ліс.

Сьогодні краще не влаштовувати гучних святкувань.

Не давайте нікому гроші у борг.

Прикмети на 20 листопада

20 листопада святкують Іларіон, Олександр, Олексій, Анатолій, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Іван, Йосип, Ісак, Фекла, Ганна.

Ворони ховають крила – до похолодання.

Сильний сніг вранці обіцяє сонце вдень.

Півні голосно співають – може прийти тепло.

Слабкий вітер і сильний сніг – до ясної погоди.

Річки вкрились льодом – буде щедрий урожай пшениці.

День в Україні та світі

Всесвітній день дитини. Це свято започаткувала ООН у 1954 році. Через 5 років Генасамблея прийняла Декларацію про права дитини.