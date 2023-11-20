20 листопада у церковному календарі – день пам'яті святителя Прокла, який був Константинопольським архієпископом. 24 Канал розповість більше про його життя.
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Прокл народився у благочестивій сім'ї, де з дитинства вивчав Святе Письмо. Він навчався ораторства в Іоанна Златоуста. Пізніше Прокл став дияконом, ще згодом – пресвітером. З часом він переїхав до Константинополя, де став архієпископом. Святитель керував церквою близько 12 років.
Що не можна робити сьогодні
- У цей день заборонено сваритися та підвищувати на когось голос.
- Не можна вживати алкогольні напої.
- Краще в цей день не ходити у ліс.
- Сьогодні краще не влаштовувати гучних святкувань.
- Не давайте нікому гроші у борг.
Прикмети на 20 листопада
- Ворони ховають крила – до похолодання.
- Сильний сніг вранці обіцяє сонце вдень.
- Півні голосно співають – може прийти тепло.
- Слабкий вітер і сильний сніг – до ясної погоди.
- Річки вкрились льодом – буде щедрий урожай пшениці.
День в Україні та світі
Всесвітній день дитини. Це свято започаткувала ООН у 1954 році. Через 5 років Генасамблея прийняла Декларацію про права дитини.