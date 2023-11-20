20 листопада у церковному календарі – день пам'яті святителя Прокла, який був Константинопольським архієпископом. 24 Канал розповість більше про його життя.

До слова Міжнародний день чоловіків 2023: найщиріші привітання у картинках, віршах та прозі

Прокл народився у благочестивій сім'ї, де з дитинства вивчав Святе Письмо. Він навчався ораторства в Іоанна Златоуста. Пізніше Прокл став дияконом, ще згодом – пресвітером. З часом він переїхав до Константинополя, де став архієпископом. Святитель керував церквою близько 12 років.

День ангела 20 листопада святкують Іларіон, Олександр, Олексій, Анатолій, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Іван, Йосип, Ісак, Фекла, Ганна.

Що не можна робити сьогодні

У цей день заборонено сваритися та підвищувати на когось голос.

Не можна вживати алкогольні напої.

Краще в цей день не ходити у ліс.

Сьогодні краще не влаштовувати гучних святкувань.

Не давайте нікому гроші у борг.

Прикмети на 20 листопада

Ворони ховають крила – до похолодання.

Сильний сніг вранці обіцяє сонце вдень.

Півні голосно співають – може прийти тепло.

Слабкий вітер і сильний сніг – до ясної погоди.

Річки вкрились льодом – буде щедрий урожай пшениці.

День в Україні та світі

Всесвітній день дитини. Це свято започаткувала ООН у 1954 році. Через 5 років Генасамблея прийняла Декларацію про права дитини.