20 ноября в церковном календаре – день памяти святителя Прокла, который был Константинопольским архиепископом. 24 Канал расскажет больше о его жизни.

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Прокл родился в благочестивой семье, где с детства изучал Священное Писание. Он учился ораторству у Иоанна Златоуста. Позже Прокл стал диаконом, еще позже – пресвитером. Со временем он переехал в Константинополь, где стал архиепископом. Святитель руководил церковью около 12 лет.

День ангела 20 ноября празднуют Илларион, Александр, Алексей, Анатолий, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Иван, Иосиф, Исак, Фекла, Анна.

Что нельзя делать сегодня

В этот день запрещено ссориться и повышать голос.

Нельзя употреблять алкогольные напитки.

Лучше в этот день не ходить в лес.

Сегодня лучше не устраивать громкие празднества.

Не давайте никому деньги взаймы.

Приметы на 20 ноября

Вороны прячут крылья – до похолодания.

Обильный снег утром обещает солнце днем.

Петухи громко поют – может прийти тепло.

Слабый ветер и сильный снег – в ясную погоду.

Реки покрылись льдом – будет щедрый урожай пшеницы.

День в Украине и мире

Всемирный день ребенка. Этот праздник положил начало ООН в 1954 году. Спустя 5 лет Генассамблея приняла Декларацию о правах ребенка.