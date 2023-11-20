20 ноября в церковном календаре – день памяти святителя Прокла, который был Константинопольским архиепископом. 24 Канал расскажет больше о его жизни.
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Прокл родился в благочестивой семье, где с детства изучал Священное Писание. Он учился ораторству у Иоанна Златоуста. Позже Прокл стал диаконом, еще позже – пресвитером. Со временем он переехал в Константинополь, где стал архиепископом. Святитель руководил церковью около 12 лет.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день запрещено ссориться и повышать голос.
- Нельзя употреблять алкогольные напитки.
- Лучше в этот день не ходить в лес.
- Сегодня лучше не устраивать громкие празднества.
- Не давайте никому деньги взаймы.
Приметы на 20 ноября
- Вороны прячут крылья – до похолодания.
- Обильный снег утром обещает солнце днем.
- Петухи громко поют – может прийти тепло.
- Слабый ветер и сильный снег – в ясную погоду.
- Реки покрылись льдом – будет щедрый урожай пшеницы.
День в Украине и мире
Всемирный день ребенка. Этот праздник положил начало ООН в 1954 году. Спустя 5 лет Генассамблея приняла Декларацию о правах ребенка.