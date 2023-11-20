20 ноября в церковном календаре – день памяти святителя Прокла, который был Константинопольским архиепископом. 24 Канал расскажет больше о его жизни.

К слову Международный день мужчин 2023: самые искренние поздравления в картинках, стихах и прозе

Прокл родился в благочестивой семье, где с детства изучал Священное Писание. Он учился ораторству у Иоанна Златоуста. Позже Прокл стал диаконом, еще позже – пресвитером. Со временем он переехал в Константинополь, где стал архиепископом. Святитель руководил церковью около 12 лет.

Что нельзя делать сегодня

  • В этот день запрещено ссориться и повышать голос.
  • Нельзя употреблять алкогольные напитки.
  • Лучше в этот день не ходить в лес.
  • Сегодня лучше не устраивать громкие празднества.
  • Не давайте никому деньги взаймы.

Приметы на 20 ноября

  • Вороны прячут крылья – до похолодания.
  • Обильный снег утром обещает солнце днем.
  • Петухи громко поют – может прийти тепло.
  • Слабый ветер и сильный снег – в ясную погоду.
  • Реки покрылись льдом – будет щедрый урожай пшеницы.

День в Украине и мире

Всемирный день ребенка. Этот праздник положил начало ООН в 1954 году. Спустя 5 лет Генассамблея приняла Декларацию о правах ребенка.