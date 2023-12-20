Яке церковне свято християни відзначають 20 грудня: народні прикмети та заборони на цей день

20 грудня 2023, 07:00
Читать новость на русском

20 грудня за новим церковним календарем християни вшановують пам'ять священномученика Ігнатія Богоносця. Його спіткала жахлива смерть через віру в Ісуса Христа. Святий врятував багатьох людей від страти.

Також сьогодні відзначається День вшанування пенсіонерів та ветеранів МВС і Міжнародний день солідарності людей. Детальніше читайте на сайті 24 Каналу

Актуально Календар свят та вихідних на грудень 2023 в Україні: чи будуть українці відпочивати на Різдво

Легенда каже, що якось у дитинстві Ігнатій побачив Спасителя. Тоді хлопчик і став вірним християнином. Згодом його забрав до себе на навчання Іван Богослов, а потім Ігнатій обійняв посаду єпископа Антіохійського. 

В той час правив імператор Траян. Одного разу він видав наказ, у якому зазначив, що потрібно принести жертви язичницьким богам на честь перемоги над скіфами. Однак Ігнатій відмовився це робити, тому його мали стратити на арені цирку у Римі.

Тіло священномученика роздерли звірі, однак, на його серці з'явився напис "Ісус Христос". Після страти деякі люди казали, що святий Ігнатій приходив до них у снах. 

Що не можна робити 

  • Не варто лити сльози, інакше плакатимете весь наступний рік.
  • Не можна нічого брати у сусідів.
  • Заборонено кликати до хати старих та немічних людей, бо можете захворіти.
  • Не можна їсти м'ясні та молочні продукти, оскільки триває Різдвяний піст.
  • Заборонено вживати алкоголь.
  • Не варто сваритися та злитися.

Народні прикмети

  • Якщо не деревах з'явиться іній, то день буде ясний.
  • Якщо випаде багато снігу, то наступного року отримаєте рясний урожай.
  • Якщо вдарить сильний мороз, то чекайте спекотного літа.
  • Якщо синички голосно співатимуть, то скоро прийдуть морози.

Що ще відзначають

20 грудня – День вшанування пенсіонерів та ветеранів МВС. У це свято варто подякувати всім людям, які протягом свого життя віддано несли службу та забезпечували порядок у державі. 

Також сьогодні відзначається Міжнародний день солідарності людей. Його запровадила Генеральна Асамблея ООН у грудні 2005 року. У цей день людям зі всього світу важливо об'єднатися заради спільної мети. 

 

Автор: Марія Примич