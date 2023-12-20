Яке церковне свято християни відзначають 20 грудня: народні прикмети та заборони на цей день

20 грудня за новим церковним календарем християни вшановують пам'ять священномученика Ігнатія Богоносця. Його спіткала жахлива смерть через віру в Ісуса Христа. Святий врятував багатьох людей від страти.

Також сьогодні відзначається День вшанування пенсіонерів та ветеранів МВС і Міжнародний день солідарності людей. Детальніше читайте на сайті 24 Каналу.

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Легенда каже, що якось у дитинстві Ігнатій побачив Спасителя. Тоді хлопчик і став вірним християнином. Згодом його забрав до себе на навчання Іван Богослов, а потім Ігнатій обійняв посаду єпископа Антіохійського.

В той час правив імператор Траян. Одного разу він видав наказ, у якому зазначив, що потрібно принести жертви язичницьким богам на честь перемоги над скіфами. Однак Ігнатій відмовився це робити, тому його мали стратити на арені цирку у Римі.

Тіло священномученика роздерли звірі, однак, на його серці з'явився напис "Ісус Христос". Після страти деякі люди казали, що святий Ігнатій приходив до них у снах.

Що не можна робити

Не варто лити сльози, інакше плакатимете весь наступний рік.

Не можна нічого брати у сусідів.

Заборонено кликати до хати старих та немічних людей, бо можете захворіти.

Не можна їсти м'ясні та молочні продукти, оскільки триває Різдвяний піст.

Заборонено вживати алкоголь.

Не варто сваритися та злитися.

Народні прикмети

Якщо не деревах з'явиться іній, то день буде ясний.

Якщо випаде багато снігу, то наступного року отримаєте рясний урожай.

Якщо вдарить сильний мороз, то чекайте спекотного літа.

Якщо синички голосно співатимуть, то скоро прийдуть морози.

Що ще відзначають

20 грудня – День вшанування пенсіонерів та ветеранів МВС. У це свято варто подякувати всім людям, які протягом свого життя віддано несли службу та забезпечували порядок у державі.

Також сьогодні відзначається Міжнародний день солідарності людей. Його запровадила Генеральна Асамблея ООН у грудні 2005 року. У цей день людям зі всього світу важливо об'єднатися заради спільної мети.