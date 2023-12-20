Також сьогодні відзначається День вшанування пенсіонерів та ветеранів МВС і Міжнародний день солідарності людей. Детальніше читайте на сайті 24 Каналу.
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Легенда каже, що якось у дитинстві Ігнатій побачив Спасителя. Тоді хлопчик і став вірним християнином. Згодом його забрав до себе на навчання Іван Богослов, а потім Ігнатій обійняв посаду єпископа Антіохійського.
В той час правив імператор Траян. Одного разу він видав наказ, у якому зазначив, що потрібно принести жертви язичницьким богам на честь перемоги над скіфами. Однак Ігнатій відмовився це робити, тому його мали стратити на арені цирку у Римі.
Тіло священномученика роздерли звірі, однак, на його серці з'явився напис "Ісус Христос". Після страти деякі люди казали, що святий Ігнатій приходив до них у снах.
Що не можна робити
- Не варто лити сльози, інакше плакатимете весь наступний рік.
- Не можна нічого брати у сусідів.
- Заборонено кликати до хати старих та немічних людей, бо можете захворіти.
- Не можна їсти м'ясні та молочні продукти, оскільки триває Різдвяний піст.
- Заборонено вживати алкоголь.
- Не варто сваритися та злитися.
Народні прикмети
- Якщо не деревах з'явиться іній, то день буде ясний.
- Якщо випаде багато снігу, то наступного року отримаєте рясний урожай.
- Якщо вдарить сильний мороз, то чекайте спекотного літа.
- Якщо синички голосно співатимуть, то скоро прийдуть морози.
Що ще відзначають
20 грудня – День вшанування пенсіонерів та ветеранів МВС. У це свято варто подякувати всім людям, які протягом свого життя віддано несли службу та забезпечували порядок у державі.
Також сьогодні відзначається Міжнародний день солідарності людей. Його запровадила Генеральна Асамблея ООН у грудня 2005 року. У цей день людям зі всього світу важливо об'єднатися заради спільної мети.