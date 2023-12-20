Также сегодня отмечается День чествования пенсионеров и ветеранов МВД и Международный день солидарности людей. Подробнее читайте на сайте 24 Канала.
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Легенда говорит, что однажды в детстве Игнатий увидел Спасителя. Тогда мальчик и стал верным христианином. Впоследствии его забрал к себе на учебу Иоанн Богослов, а затем Игнатий занял должность епископа Антиохийского.
В то время правил император Траян. Однажды он издал приказ, в котором указал, что нужно принести жертвы языческим богам в честь победы над скифами. Однако Игнатий отказался это делать, поэтому его должны были казнить на арене цирка в Риме.
Тело священномученика разодрали звери, однако, на его сердце появилась надпись "Иисус Христос". После казни некоторые люди говорили, что святой Игнатий приходил к ним во снах.
Что нельзя делать
- Не стоит лить слезы, иначе будете плакать весь следующий год.
- Нельзя ничего брать у соседей.
- Запрещено звать в дом старых и немощных людей, потому что можете заболеть.
- Нельзя есть мясные и молочные продукты, поскольку идет Рождественский пост.
- Запрещено употреблять алкоголь.
- Не стоит ссориться и злиться.
Народные приметы
- Если на деревьях появится иней, то день будет ясный.
- Если выпадет много снега, то в следующем году получите обильный урожай.
- Если ударит сильный мороз, то ждите жаркое лето.
- Если синички будут громко петь, то скоро придут морозы.
Что еще отмечают
20 декабря – День чествования пенсионеров и ветеранов МВД. В этот праздник следует поблагодарить всех людей, которые в течение своей жизни преданно несли службу и обеспечивали порядок в государстве.
Также сегодня отмечается Международный день солидарности людей. Его ввела Генеральная Ассамблея ООН в декабре 2005 года. В этот день людям со всего мира важно объединиться ради общей цели.