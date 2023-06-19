Яке завтра, 20 червня, свято – що не можна робити в цей день

20 червня у церковному календарі – день пам'яті святого Феодота. Всесвітній день біженців відзначають в Україні та інших країнах. Що не можна робити та хто святкуватиме іменини дивіться далі.

20 червня церква вшановує святого Феодота Анкірського, пише 24 Канал. Він жив за часів правління імператора Діоклетіана.

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Феодот був християнином, але йому доводилося приховувати свою віру від правлінців. У своєму будинку він ховав вірян, які втікали від переслідувань, проводив різні обряди. Але про Феодота однаково дізналися та стратили його.

Що не можна робити в цей день

У цей день не можна розповідати про свої плани – тоді вони не здійсняться.

Краще не вживати сьогодні алкогольні напої.

Не можна вживати лайливі слова та сваритися.

Прикмети на 20 червня

Якщо падає дощ – зерно вродить погане, якщо тепло – буде добрим.

Ліс затихає – скоро буде гроза.

Бджоли на стінах вулика – чекайте на спеку.

Дим від багаття стелиться по землі – чекайте дощу.

20 червня святкують Олександр, Антон, Афанасій, Богдан, Валентин, Василь, Веніамін, Віктор, Володимир, Вольдемар, Григорій, Іван, Гнат, Лев, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Тарас, Ян, Валерія, Зінаїда, Калерія, Марія, Сюзанна.

День в Україні та світі

Всесвітній день біженців. Раніше ця дата відзначала Міжнародний день африканських біженців, але її вирішили узагальнити. України теж торкнулась тема біженства – громадянам довелося бігти від війни через російське вторгнення.