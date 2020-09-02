2 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
2 вересня в народному календарі вшановують день Самуїла, який був покровителем чоловіків.
Іменини сьогодні святкують: Віктор, Іван, Максим, Самуїл, Тимофій.
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Народні прикмети на 2 вересня
– Журавлі летять високо і неспішно – до теплої осені.
– Багато горобини поспіло – восени будуть часто йти дощі.
– Хмари високо пливуть – на гарну погоду, низько – до негоди.
– Кроти на північ ями риють – до ясної зими.
– Багато мишей – зима холодною буде.
Що можна робити 2 вересня
- Самуїла цього дня просять про гарну погоду взимку та про багатий врожай наступного року.
- В цю пору, зазвичай, у лісі багато грибів, тож можна відправлятися їх збирати.
- Сьогодні загадуйте будь-яке бажання. Кажуть, якщо щось загадати 2 вересня, то воно обов'язково здійсниться.
Що не можна робити 2 вересня
- Цього дня краще не заводити знайомств, тому що новий знайомий в майбутньому може сильно нашкодити. Виняток становлять знайомства неодружених хлопців з молодими дівчатами.
- Сьогодні не рекомендовано стригти волосся.
- Щоб гроші водилися – вранці потрібно розчесати волосся дерев’яним гребенем.
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