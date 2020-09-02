2 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
2 сентября в народном календаре чествуют день Самуила, который был покровителем мужчин.
Именины сегодня празднуют: Виктор, Иван, Максим, Самуил, Тимофей.
Читайте также Картинки – поздравления с днем рождения: лучшая подборка
Народные приметы на 2 сентября
– Журавли летят высоко и неспешно – к теплой осени.
– Много рябины поспело– осенью будут часто идти дожди.
– Облака высоко плывут – к хорошей погоде, низко – к ненастью.
– Кроты на север ямы роют– к ясной зиме.
– Много мышей – зима холодной будет.
Что можно делать 2 сентября
- Самуила в этот день просят о хорошей погоде зимой и о богатом урожае в следующем году.
- В эту пору, обычно, в лесу много грибов, поэтому можно отправляться их собирать.
- Сегодня загадывайте любое желание. Говорят, если что-то загадать 2 сентября, то оно обязательно осуществится.
Что нельзя делать 2 сентября
- В этот день лучше не заводить знакомств, потому что новый знакомый в будущем может сильно навредить. Исключение составляют знакомства холостых парней с молодыми девушками.
- Сегодня не рекомендовано стричь волосы.
- Чтобы деньги водились – утром нужно расчесать волосы деревянным гребнем.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter