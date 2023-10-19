Яке сьогодні, 19 жовтня, свято – що не можна робити сьогодні
19 жовтня 2023, 08:00Читать новость на русском
19 жовтня християни вшановують Іоана Рильського. Вважалось, що в цей день не можна залишати речі сушитися. Більше про цей день читайте далі.
19 жовтня – Православна Церква України відзначає день перенесення мощів преподобного Іоана Рильського. Він народився у побожній родині, але рано втратив батьків. Тому став працювати ще в юному віці.
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Іоан став ченцем та вивчав у монастирі богословські писання. Він дотримувався посту й багато молився, тому до нього часто стали приходити люди. Та монах уникав спілкування, тому щоразу вирушав в іншу печеру. Ті місця, де він був, ставали храмами. Іоан прожив довге життя, його мощі перенесли після смерті.Іменини 19 жовтня святкують Петро, Микола, Іван, Михайло, Дмитро, Павло, Фелікс, Сергій, Леонід.
Що не можна робити сьогодні
- Не можна сьогодні вступати у сварки.
- Вважалось, що в цей день не можна залишатись речі сушитися.
- У цей день заборонено вбивати павуків.
- Не можна відмовляти у милостині та допомозі.
Прикмети на 19 жовтня
- Вже випав сніг – до сильних морозів.
- День безвітряний обіцяє похолодання.
- Сьогодні тепло – значить і весна буде теплою.
- Земля підмерзла перед снігопадом – до хороших врожаїв.
- Червоний захід сонця – погода погіршиться.