Яке сьогодні, 19 жовтня, свято – що не можна робити сьогодні

19 жовтня християни вшановують Іоана Рильського. Вважалось, що в цей день не можна залишати речі сушитися. Більше про цей день читайте далі.

19 жовтня – Православна Церква України відзначає день перенесення мощів преподобного Іоана Рильського. Він народився у побожній родині, але рано втратив батьків. Тому став працювати ще в юному віці.

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Іоан став ченцем та вивчав у монастирі богословські писання. Він дотримувався посту й багато молився, тому до нього часто стали приходити люди. Та монах уникав спілкування, тому щоразу вирушав в іншу печеру. Ті місця, де він був, ставали храмами. Іоан прожив довге життя, його мощі перенесли після смерті.

Що не можна робити сьогодні

Не можна сьогодні вступати у сварки.

Вважалось, що в цей день не можна залишатись речі сушитися.

У цей день заборонено вбивати павуків.

Не можна відмовляти у милостині та допомозі.

19 жовтня святкують Петро, Микола, Іван, Михайло, Дмитро, Павло, Фелікс, Сергій, Леонід.

Прикмети на 19 жовтня