19 октября – Православная Церковь Украины отмечает день перенесения мощей преподобного Иоанна Рыльского. Он родился в набожной семье, но рано потерял родителей. Потому стал работать еще в юном возрасте.
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Иоанн стал монахом и изучал в монастыре богословские писания. Он соблюдал пост и много молился, поэтому к нему часто стали приходить люди. Но монах избегал общения, потому каждый раз отправлялся в другую пещеру. Те места, где он находился, становились храмами. Иоанн прожил долгую жизнь, его мощи перенесли после смерти.
Что нельзя делать сегодня
- Нельзя сегодня вступать в ссоры.
- Считалось, что в этот день нельзя оставаться вещи сушиться.
- В этот день запрещено убивать пауков.
- Нельзя отказывать в подаянии и помощи.
Приметы на 19 октября
- Уже выпал снег – до сильных морозов.
- День безветренный обещает похолодание.
- Сегодня тепло – значит, и весна будет теплой.
- Земля подмерзла перед снегопадом – к хорошим урожаям.
- Красный закат – погода ухудшится.