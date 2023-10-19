19 октября – Православная Церковь Украины отмечает день перенесения мощей преподобного Иоанна Рыльского. Он родился в набожной семье, но рано потерял родителей. Потому стал работать еще в юном возрасте.

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Иоанн стал монахом и изучал в монастыре богословские писания. Он соблюдал пост и много молился, поэтому к нему часто стали приходить люди. Но монах избегал общения, потому каждый раз отправлялся в другую пещеру. Те места, где он находился, становились храмами. Иоанн прожил долгую жизнь, его мощи перенесли после смерти.

Именины 19 октября празднуют Петр, Николай, Иван, Михаил, Дмитрий, Павел, Феликс, Сергей, Леонид.

Что нельзя делать сегодня

Нельзя сегодня вступать в ссоры.

Считалось, что в этот день нельзя оставаться вещи сушиться.

В этот день запрещено убивать пауков.

Нельзя отказывать в подаянии и помощи.

Приметы на 19 октября