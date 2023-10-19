19 жовтня – Православна Церква України відзначає день перенесення мощів преподобного Іоана Рильського. Він народився у побожній родині, але рано втратив батьків. Тому став працювати ще в юному віці.

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Іоан став ченцем та вивчав у монастирі богословські писання. Він дотримувався посту й багато молився, тому до нього часто стали приходити люди. Та монах уникав спілкування, тому щоразу вирушав в іншу печеру. Ті місця, де він був, ставали храмами. Іоан прожив довге життя, його мощі перенесли після смерті.

Що не можна робити сьогодні

  • Не можна сьогодні вступати у сварки.
  • Вважалось, що в цей день не можна залишатись речі сушитися.
  • У цей день заборонено вбивати павуків.
  • Не можна відмовляти у милостині та допомозі.

Прикмети на 19 жовтня

  • Вже випав сніг – до сильних морозів.
  • День безвітряний обіцяє похолодання.
  • Сьогодні тепло – значить і весна буде теплою.
  • Земля підмерзла перед снігопадом – до хороших врожаїв.
  • Червоний захід сонця – погода погіршиться.