19 жовтня – Православна Церква України відзначає день перенесення мощів преподобного Іоана Рильського. Він народився у побожній родині, але рано втратив батьків. Тому став працювати ще в юному віці.
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Іоан став ченцем та вивчав у монастирі богословські писання. Він дотримувався посту й багато молився, тому до нього часто стали приходити люди. Та монах уникав спілкування, тому щоразу вирушав в іншу печеру. Ті місця, де він був, ставали храмами. Іоан прожив довге життя, його мощі перенесли після смерті.
Що не можна робити сьогодні
- Не можна сьогодні вступати у сварки.
- Вважалось, що в цей день не можна залишатись речі сушитися.
- У цей день заборонено вбивати павуків.
- Не можна відмовляти у милостині та допомозі.
Прикмети на 19 жовтня
- Вже випав сніг – до сильних морозів.
- День безвітряний обіцяє похолодання.
- Сьогодні тепло – значить і весна буде теплою.
- Земля підмерзла перед снігопадом – до хороших врожаїв.
- Червоний захід сонця – погода погіршиться.