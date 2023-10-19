19 жовтня – Православна Церква України відзначає день перенесення мощів преподобного Іоана Рильського. Він народився у побожній родині, але рано втратив батьків. Тому став працювати ще в юному віці.

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Іоан став ченцем та вивчав у монастирі богословські писання. Він дотримувався посту й багато молився, тому до нього часто стали приходити люди. Та монах уникав спілкування, тому щоразу вирушав в іншу печеру. Ті місця, де він був, ставали храмами. Іоан прожив довге життя, його мощі перенесли після смерті.

Іменини 19 жовтня святкують Петро, Микола, Іван, Михайло, Дмитро, Павло, Фелікс, Сергій, Леонід.

Що не можна робити сьогодні

Не можна сьогодні вступати у сварки.

Вважалось, що в цей день не можна залишатись речі сушитися.

У цей день заборонено вбивати павуків.

Не можна відмовляти у милостині та допомозі.

Прикмети на 19 жовтня