19 жовтня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
19 жовтня церква відзначає пам'ять апостолів Дениса та Фоми. Фома, згідно із Святим Письмом, був одним із тих, хто не повірив у воскресіння Ісуса Христа.
Іменини сьогодні святкують: Іван, Макар.
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Народні прикмети на 19 жовтня
- Якщо ворони в зграї збираються – то до негоди.
- Дим стоїть стовпом – до теплої сонячної погоди. Якщо стелиться по землі, то буде дощ.
- Якщо зоря яскраво-червоного кольору – до негоди.
- Туманний і похмурий ранок свідчить про погожий день.
- Ранкове небо жовтого кольору – до опадів.
Що можна робити 19 жовтня
- У цей день можна підбити підсумки року та визначити, чи вдалось отримати дохід від своєї діяльності.
- Також 19 жовтня потрібно загадати найбажаніше бажання.
Що не можна робити 19 жовтня
Не можна в цей день сваритися – до біди.
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