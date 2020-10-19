19 жовтня церква відзначає пам'ять апостолів Дениса та Фоми. Фома, згідно із Святим Письмом, був одним із тих, хто не повірив у воскресіння Ісуса Христа.

Іменини сьогодні святкують: Іван, Макар. Читайте також Вихідні у жовтні 2020: скільки відпочиватимуть українці Народні прикмети на 19 жовтня Якщо ворони в зграї збираються – то до негоди.

Дим стоїть стовпом – до теплої сонячної погоди. Якщо стелиться по землі, то буде дощ.

Якщо зоря яскраво-червоного кольору – до негоди.

Туманний і похмурий ранок свідчить про погожий день.

Ранкове небо жовтого кольору – до опадів. Що можна робити 19 жовтня У цей день можна підбити підсумки року та визначити, чи вдалось отримати дохід від своєї діяльності. Також 19 жовтня потрібно загадати найбажаніше бажання. Що не можна робити 19 жовтня Не можна в цей день сваритися – до біди.