19 октября –какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
19 октября церковь отмечает память апостолов Дениса и Фомы. Фома, согласно Священному Писанию, был одним из тех, кто не поверил в воскресение Иисуса Христа.
Именины сегодня празднуют: Иван, Макар.
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Народные приметы на 19 октября
- Если вороны в стаи собираются – то к ненастью.
- Дым стоит столбом – к теплой солнечной погоде. Если стелится по земле, то будет дождь.
- Если звезда ярко-красного цвета – к ненастью.
- Туманное и хмурое утро свидетельствует о погожем дне.
- Утреннее небо желтого цвета – к осадкам.
Что можно делать 19 октября
- В этот день можно подвести итоги и определить, удалось ли получить доход от своей деятельности.
- Также 19 октября нужно загадать самое заветное желание.
Что нельзя делать 19 октября
Нельзя в этот день ссориться – к беде.
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