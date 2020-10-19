19 октября церковь отмечает память апостолов Дениса и Фомы. Фома, согласно Священному Писанию, был одним из тех, кто не поверил в воскресение Иисуса Христа.

Именины сегодня празднуют: Иван, Макар. Читайте также Выходные в октябре 2020: сколько будут отдыхать украинцы Народные приметы на 19 октября Если вороны в стаи собираются – то к ненастью.

Дым стоит столбом – к теплой солнечной погоде. Если стелится по земле, то будет дождь.

Если звезда ярко-красного цвета – к ненастью.

Туманное и хмурое утро свидетельствует о погожем дне.

Утреннее небо желтого цвета – к осадкам. Что можно делать 19 октября В этот день можно подвести итоги и определить, удалось ли получить доход от своей деятельности. Также 19 октября нужно загадать самое заветное желание. Что нельзя делать 19 октября Нельзя в этот день ссориться – к беде.