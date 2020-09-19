19 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
19 вересня в народному календарі вшановують пам'ять архангела Михаїла, який був одним із найголовніших ангелів. Він досить часто згадується у Священному писанні.
Іменини сьогодні святкують: Всеволод, Кирило, Костянтин.
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Народні прикмети на 19 вересня
– Якщо ви побачили іній на деревах на Михайлове Чудо, то взимку буде багато снігу;
– Якщо на Михайлове чудо стоїть тепла і ясна погода, то і 19 грудня буде також тепло.
– Якщо сьогодні є заморозки, то в 19 грудня треба чекати снігу і морозів.
Що можна робити 19 вересня
- Якщо вас турбує оселя, і вам здається, що з нею не все в порядку, то господар повинен з іконою обійти навколо будинку, промовляючи молитву. Таким чином з помешкання зникнуть злі сили.
Що не можна робити 19 вересня
- Сьогодні не можна згадувати старі образи та ображатися на близьких.
- Цього дня не можна займатися ворожіннями.
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