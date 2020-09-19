19 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
19 сентября в народном календаре чтят память архангела Михаила, который был одним из самых главных ангелов. Он довольно часто упоминается в Священном Писании.
Именины сегодня празднуют: Всеволод, Кирилл, Константин.
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Народные приметы на 19 сентября
– Если вы увидели иней на деревьях на Михайлово Чудо, то зимой будет много снега;
– Если на Михайлово чудо стоит теплая и ясная погода, то и 19 декабря будет также тепло.
– Если сегодня есть заморозки, то в 19 декабря надо ждать снега и морозов.
Что можно делать 19 сентября
- Если вас беспокоит жилище, и вам кажется, что с ним не все в порядке, то хозяин должен с иконой обойти вокруг дома, произнося молитву. Таким образом из помещения исчезнут злые силы.
Что нельзя делать 19 сентября
- Сегодня нельзя вспоминать старые обиды и обижаться на близких.
- В этот день нельзя заниматься гаданиями.
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