19 сентября в народном календаре чтят память архангела Михаила, который был одним из самых главных ангелов. Он довольно часто упоминается в Священном Писании.

Именины сегодня празднуют: Всеволод, Кирилл, Константин.

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Народные приметы на 19 сентября

– Если вы увидели иней на деревьях на Михайлово Чудо, то зимой будет много снега;

– Если на Михайлово чудо стоит теплая и ясная погода, то и 19 декабря будет также тепло.

– Если сегодня есть заморозки, то в 19 декабря надо ждать снега и морозов.

Что можно делать 19 сентября

Если вас беспокоит жилище, и вам кажется, что с ним не все в порядке, то хозяин должен с иконой обойти вокруг дома, произнося молитву. Таким образом из помещения исчезнут злые силы.

Что нельзя делать 19 сентября