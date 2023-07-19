Яке сьогодні, 19 липня, свято – від яких справ краще утриматися

19 липня християни вшановують преподобного Сисоя Великого. В Україні сьогодні святкують День тренера. Що не можна робити у цей день читайте далі.

19 липня у церковному календарі – день пам'яті преподобного Сисоя Великого, пише 24 Канал. Його запам'ятали як ченця-відлюдника, що жив у пустелях Єгипту.

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Сисой Великий багато молився та був строгим до себе, а за свої вчинки отримав дар чудотворення. Вважають, що преподобному вдалося воскресити мертвого хлопчика, якого приніс на руках батько.

Що не можна робити сьогодні

У давнину казали, що у цей день не можна поспішати – це до поганих наслідків.

Не можна лихословити та гніватися.

Краще не проводити операцій з грошима.

Вважалося, що сьогодні дівчатам і жінкам не можна прибирати.

Прикмети на 19 липня

Сьогодні впав дощ – осінь теж буде дощовою.

Місяць у тумані – скоро похолодає.

Листя жовтіє – осінь та зима прийдуть рано.

19 липня святкують Антоній, Валентин, Василь, Інокентій, Юліана, Марфа.

День в Україні та світі

День тренера. Сьогодні працівники фізичної культури та спорту України святкують професійне свято. Воно дуже молоде – дату визначили у 2021 році, до цього свято було неофіційним.