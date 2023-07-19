19 июля в церковном календаре – день памяти преподобного Сысоя Великого, пишет 24 Канал. Его запомнили как монаха-отшельника, жившего в пустынях Египта.

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Сысой Великий много молился и был строгим к себе, а за свои поступки получил дар чудотворения. Считается, что преподобному удалось воскресить мертвого мальчика, которого принес на руках отец.

Именины 19 июля празднуют Антоний, Валентин, Василий, Иннокентий, Юлиана, Марфа.

Что нельзя делать сегодня

В старину говорили, что в этот день нельзя спешить – это к плохим последствиям.

Нельзя злословить и сердиться.

Лучше не проводить сделок с деньгами.

Считалось, что сегодня девушкам и женщинам нельзя убирать.

Приметы на 19 июля

Сегодня упал дождь – осень тоже будет дождливая.

Луна в тумане – скоро похолодает.

Листья желтеют – осень и зима придут рано.

День в Украине и мире

День тренера. Сегодня работники физической культуры и спорта Украины отмечают профессиональный праздник. Оно очень молодое – дату определили в 2021 году, до этого праздник был неофициальным.