19 июля в церковном календаре – день памяти преподобного Сысоя Великого, пишет 24 Канал. Его запомнили как монаха-отшельника, жившего в пустынях Египта.

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Сысой Великий много молился и был строгим к себе, а за свои поступки получил дар чудотворения. Считается, что преподобному удалось воскресить мертвого мальчика, которого принес на руках отец.

Что нельзя делать сегодня

  • В старину говорили, что в этот день нельзя спешить – это к плохим последствиям.
  • Нельзя злословить и сердиться.
  • Лучше не проводить сделок с деньгами.
  • Считалось, что сегодня девушкам и женщинам нельзя убирать.

Приметы на 19 июля

  • Сегодня упал дождь – осень тоже будет дождливая.
  • Луна в тумане – скоро похолодает.
  • Листья желтеют – осень и зима придут рано.

День в Украине и мире

День тренера. Сегодня работники физической культуры и спорта Украины отмечают профессиональный праздник. Оно очень молодое – дату определили в 2021 году, до этого праздник был неофициальным.