19 липня у церковному календарі – день пам'яті преподобного Сисоя Великого, пише 24 Канал. Його запам'ятали як ченця-відлюдника, що жив у пустелях Єгипту.
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Сисой Великий багато молився та був строгим до себе, а за свої вчинки отримав дар чудотворення. Вважають, що преподобному вдалося воскресити мертвого хлопчика, якого приніс на руках батько.
Що не можна робити сьогодні
- У давнину казали, що у цей день не можна поспішати – це до поганих наслідків.
- Не можна лихословити та гніватися.
- Краще не проводити операцій з грошима.
- Вважалося, що сьогодні дівчатам і жінкам не можна прибирати.
Прикмети на 19 липня
- Сьогодні впав дощ – осінь теж буде дощовою.
- Місяць у тумані – скоро похолодає.
- Листя жовтіє – осінь та зима прийдуть рано.
День в Україні та світі
День тренера. Сьогодні працівники фізичної культури та спорту України святкують професійне свято. Воно дуже молоде – дату визначили у 2021 році, до цього свято було неофіційним.