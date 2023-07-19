19 липня у церковному календарі – день пам'яті преподобного Сисоя Великого, пише 24 Канал. Його запам'ятали як ченця-відлюдника, що жив у пустелях Єгипту.

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Сисой Великий багато молився та був строгим до себе, а за свої вчинки отримав дар чудотворення. Вважають, що преподобному вдалося воскресити мертвого хлопчика, якого приніс на руках батько.

Іменини 19 липня святкують Антоній, Валентин, Василь, Інокентій, Юліана, Марфа.

Що не можна робити сьогодні

У давнину казали, що у цей день не можна поспішати – це до поганих наслідків.

Не можна лихословити та гніватися.

Краще не проводити операцій з грошима.

Вважалося, що сьогодні дівчатам і жінкам не можна прибирати.

Прикмети на 19 липня

Сьогодні впав дощ – осінь теж буде дощовою.

Місяць у тумані – скоро похолодає.

Листя жовтіє – осінь та зима прийдуть рано.

День в Україні та світі

День тренера. Сьогодні працівники фізичної культури та спорту України святкують професійне свято. Воно дуже молоде – дату визначили у 2021 році, до цього свято було неофіційним.