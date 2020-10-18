18 жовтня – яке свято та що не можна робити сьогодні
18 жовтня присвячують пам’яті святої мучениці Харитини, вона постраждала за віру в місті Понте у IV столітті. Харитина для багатьох віруючих стала прикладом зразкового християнина. Харитину обмовили язичники. Приниження та моральні тортури не змусили Харитину відмовитись від релігійних переконань, в результаті чого вона була страчена.
Іменини сьогодні святкують: Олександра, Григорій, Даміан, Діонісій, Євдоким, Єремія, Матвій, Харитина.
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Народні прикмети на 18 жовтня
- Якщо вітру в цей день немає, то буде похолодання.
- Снігу немає – то зима настане не скоро.
- Туман, що зникає після сходу сонця, віщує гарну погоду.
- Якщо на березах і дубах листя залишаються – до суворої зими.
Що можна робити 18 жовтня
- Сьогодні хороший день для вирішення сімейних питань.
- У цей день подайте милостиню людям, яким потрібна фінансова допомога.
Що не можна робити 18 жовтня
Сьогодні не можна сперечатися зі старшими за себе людьми.
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