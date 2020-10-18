18 жовтня присвячують пам’яті святої мучениці Харитини, вона постраждала за віру в місті Понте у IV столітті. Харитина для багатьох віруючих стала прикладом зразкового християнина. Харитину обмовили язичники. Приниження та моральні тортури не змусили Харитину відмовитись від релігійних переконань, в результаті чого вона була страчена.

Іменини сьогодні святкують: Олександра, Григорій, Даміан, Діонісій, Євдоким, Єремія, Матвій, Харитина. Читайте також Вихідні у жовтні 2020: скільки відпочиватимуть українці Народні прикмети на 18 жовтня Якщо вітру в цей день немає, то буде похолодання.

Снігу немає – то зима настане не скоро.

Туман, що зникає після сходу сонця, віщує гарну погоду.

Якщо на березах і дубах листя залишаються – до суворої зими. Що можна робити 18 жовтня Сьогодні хороший день для вирішення сімейних питань.

У цей день подайте милостиню людям, яким потрібна фінансова допомога. Що не можна робити 18 жовтня Сьогодні не можна сперечатися зі старшими за себе людьми.