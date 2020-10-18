18 октября - какой праздник и что нельзя делать сегодня
18 октября посвящают памяти святой мученицы Харитины, она пострадала за веру в городе Понте в IV веке. Харитина для многих верующих стала примером образцового христианина. Харитину оклеветали язычники. Унижение и пытки не заставили Харитину отказаться от религиозных убеждений, в результате чего она была казнена.
Именины сегодня отмечают: Александра, Григорий, Дамиан, Дионисий, Евдоким, Иеремия, Матвей, Харитина.
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Народные приметы на 18 октября
- Если ветра в этот день нет, то будет похолодание.
- Снега нет – то зима наступит не скоро.
- Туман, исчезает после восхода солнца, предвещает хорошую погоду.
- Если на березах и дубах листья остаются – к суровой зиме.
Что можно делать 18 октября
- Сегодня хороший день для решения семейных вопросов.
- В этот день подайте милостыню людям, которым нужна финансовая помощь.
Что нельзя делать 18 октября
Сегодня нельзя спорить с более старшими людьми.
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