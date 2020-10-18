18 октября посвящают памяти святой мученицы Харитины, она пострадала за веру в городе Понте в IV веке. Харитина для многих верующих стала примером образцового христианина. Харитину оклеветали язычники. Унижение и пытки не заставили Харитину отказаться от религиозных убеждений, в результате чего она была казнена.

Именины сегодня отмечают: Александра, Григорий, Дамиан, Дионисий, Евдоким, Иеремия, Матвей, Харитина. Читайте также Выходные в октябре 2020: сколько будут отдыхать украинцы Народные приметы на 18 октября Если ветра в этот день нет, то будет похолодание.

Снега нет – то зима наступит не скоро.

Туман, исчезает после восхода солнца, предвещает хорошую погоду.

Если на березах и дубах листья остаются – к суровой зиме. Что можно делать 18 октября Сегодня хороший день для решения семейных вопросов.

В этот день подайте милостыню людям, которым нужна финансовая помощь. Что нельзя делать 18 октября Сегодня нельзя спорить с более старшими людьми.