18 вересня у церковному календарі – день пам'яті мучениць Софії та Ірини, пише 24 Канал. Вони жили в Єгипті у III столітті та були вірними християнками.

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У цей час правив імператор Авреліан, що сповідував язичництво та розпочав переслідування християн. Жінок затримали, піддавши довгим катуванням. По смерті їхні реліквії були перевезені до Константинополя. Це рішення ініціював імператор Костянтин Великий.

День ангела 18 вересня святкують Олексій, Аркадій, Борис, Веніамін, Володимир, Вольдемар, Іван, Іларіон, Костянтин, Михайло, Петро, Сергій, Ян, Аріадна, Аріна, Євфросинія, Ірина, Софія.

Що не можна робити сьогодні

У цей день заборонено з'ясовувати стосунки.

Вважалось, що сьогодні не слід просити у Бога більше, ніж потрібно.

Не можна в цей день байдикувати.

Цей день невдалий для стрижки волосся.

Сьогодні не можна обговорювати інших.

Прикмети на 18 вересня