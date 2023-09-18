18 сентября в церковном календаре – день памяти мучениц Софии и Ирины, пишет 24 Канал. Они жили в Египте в III веке и были верными христианками.

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В это время правил император Аврелиан, исповедовавший язычество и начавший преследование христиан. Женщин задержали, подвергнув долгим пыткам. После смерти их реликвии были перевезены в Константинополь. Это решение инициировал император Константин Великий.

Что нельзя делать сегодня

  • В этот день запрещено выяснять отношения.
  • Считалось, что сегодня не следует просить у Бога больше, чем нужно.
  • Нельзя в этот день бездельничать.
  • Этот день неудачен для стрижки волос.
  • Сегодня нельзя обсуждать других.

Приметы на 18 сентября

  • В лесу много рябины – осень будет дождливая, а мало – сухая.
  • На берегу еще не опали листья – зима будет нескоро.
  • Сорняки выросли высокими – зима приближается.
  • Журавли уже улетают – ждите холодов в конце месяца.
  • Листья на рябине пожелтели рано – значит осень и зима будет ранняя.