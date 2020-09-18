18 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
18 вересня в народному календарі вшановується пам'ять батьків Івана Хрестителя – святого пророка Захарія та праведної Єлизавети. Святий Захарій був священником в Єрусалимському храмі, а свята Єлизавета була сестрою святої Анни, матері Пресвятої Богородиці.
Іменини сьогодні святкують: Захар, Олексій, Гліб, Максим, Єлизавета.
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Народні прикмети на 18 вересня
– Листя швидко пожовкло – осінь буде ранньою, а зима – суворою.
– Якщо 18 вересня листя горобини пожовкли, то зима настане рано і буде холодною.
– Багато ягід на горобині – буде дощова осінь.
Що можна робити 18 вересня
- Цей день треба провести зі своєю сім'єю. За повір'ям, якщо зібратися усім разом – родина буде дружня і міцна.
- Якщо розпалити багаття на подвір'ї, то таким чином ви позбудетеся всіх неприємностей і прикрощів.
Що не можна робити 18 вересня
- Не приймайте ніяких подарунків цього дня від чужих людей.
- Рекомендується не виносити цього дня з дому сміття, адже можете винести своє щастя.
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