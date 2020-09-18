18 вересня в народному календарі вшановується пам'ять батьків Івана Хрестителя – святого пророка Захарія та праведної Єлизавети. Святий Захарій був священником в Єрусалимському храмі, а свята Єлизавета була сестрою святої Анни, матері Пресвятої Богородиці.

Іменини сьогодні святкують: Захар, Олексій, Гліб, Максим, Єлизавета.

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Народні прикмети на 18 вересня

– Листя швидко пожовкло – осінь буде ранньою, а зима – суворою.

– Якщо 18 вересня листя горобини пожовкли, то зима настане рано і буде холодною.

– Багато ягід на горобині – буде дощова осінь.

Що можна робити 18 вересня

Цей день треба провести зі своєю сім'єю. За повір'ям, якщо зібратися усім разом – родина буде дружня і міцна. Якщо розпалити багаття на подвір'ї, то таким чином ви позбудетеся всіх неприємностей і прикрощів.

Що не можна робити 18 вересня