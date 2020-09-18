18 сентября в народном календаре почитается память родителей Иоанна Крестителя – святого пророка Захария и праведной Елизаветы. Святой Захарий был священником в Иерусалимском храме, а святая Елизавета была сестрой святой Анны, матери Пресвятой Богородицы.

Именины сегодня празднуют: Захар, Алексей, Глеб, Максим, Елизавета.

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Народные приметы на 18 сентября

– Листья быстро пожелтели – осень будет ранней, а зима – суровой.

– Если 18 сентября листья рябины пожелтели, то зима наступит рано и будет холодной.

– Много ягод на рябине – будет дождливая осень.

Что можно делать 18 сентября

Этот день нужно провести со своей семьей. По поверью, если собраться всем вместе – семья будет дружной и крепкой. Если разжечь костер во дворе, то таким образом вы избавитесь от всех неприятностей и огорчений.

Что нельзя делать 18 сентября