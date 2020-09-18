18 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
18 сентября в народном календаре почитается память родителей Иоанна Крестителя – святого пророка Захария и праведной Елизаветы. Святой Захарий был священником в Иерусалимском храме, а святая Елизавета была сестрой святой Анны, матери Пресвятой Богородицы.
Именины сегодня празднуют: Захар, Алексей, Глеб, Максим, Елизавета.
Читайте также: Михайлово чудо: что можно и не стоит делать в этот день
Народные приметы на 18 сентября
– Листья быстро пожелтели – осень будет ранней, а зима – суровой.
– Если 18 сентября листья рябины пожелтели, то зима наступит рано и будет холодной.
– Много ягод на рябине – будет дождливая осень.
Что можно делать 18 сентября
- Этот день нужно провести со своей семьей. По поверью, если собраться всем вместе – семья будет дружной и крепкой.
- Если разжечь костер во дворе, то таким образом вы избавитесь от всех неприятностей и огорчений.
Что нельзя делать 18 сентября
- Не принимайте никаких подарков в этот день от чужих людей.
- Рекомендуется не выносить в этот день из дома мусор, так как можете вынести свое счастье.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter