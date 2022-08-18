Іменини: хто в цей день святкує день Ангела

18 серпня день Ангела відзначають Варвара, Геннадій, Кирило, Сергій, Єлизавета, Василь, Анна, повідомляє 24 канал. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.

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Свято в Україні та світі

  • День поганої поезії;
  • День "Ніколи не здавайся";
  • У 1992 році засновано Почесну нагороду Президента України, першу нагороду незалежної України (з 1996 – орден "За заслуги").

Свято в церковному календарі

18 серпня вшановується пам'ять візантійського ченця Афанасія Афонського. Також відзначают пам'ять мученика Євстигнія.

Прикмети 18 серпня

  • Ввечері гучне відлуння – теплі дні ще затримаються;
  • Чайки купаються у воді – до дощу;
  • Якщо вилізло багато черв'яків – буде дощ;
  • Птахи літають низько над землею – скоро буде гроза.

Що не можна робити 18 серпня

  • Ніч 18 серпня вважається небезпечною, тому наші предки ще віддавна намагалися не виходити після заходу сонця з дому;
  • Не можна сьогодні їсти у полі, інакше увесь рік буде поганий урожай;
  • Спати вдень 18 серпня – до болю в спині.