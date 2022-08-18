Іменини: хто в цей день святкує день Ангела
18 серпня день Ангела відзначають Варвара, Геннадій, Кирило, Сергій, Єлизавета, Василь, Анна, повідомляє 24 канал. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.
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Свято в Україні та світі
- День поганої поезії;
- День "Ніколи не здавайся";
- У 1992 році засновано Почесну нагороду Президента України, першу нагороду незалежної України (з 1996 – орден "За заслуги").
Свято в церковному календарі
18 серпня вшановується пам'ять візантійського ченця Афанасія Афонського. Також відзначают пам'ять мученика Євстигнія.
Прикмети 18 серпня
- Ввечері гучне відлуння – теплі дні ще затримаються;
- Чайки купаються у воді – до дощу;
- Якщо вилізло багато черв'яків – буде дощ;
- Птахи літають низько над землею – скоро буде гроза.
Що не можна робити 18 серпня
- Ніч 18 серпня вважається небезпечною, тому наші предки ще віддавна намагалися не виходити після заходу сонця з дому;
- Не можна сьогодні їсти у полі, інакше увесь рік буде поганий урожай;
- Спати вдень 18 серпня – до болю в спині.