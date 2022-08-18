Именины: кто в этот день празднует день Ангела
18 августа день Ангела отмечают Варвара, Геннадий, Кирилл, Сергей, Елизавета, Василий, Анна, сообщает 24 канал. Поздравьте их с именинами прозой, стихами или красивыми картинками.
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Праздник в Украине и мире
- День плохой поэзии;
- День "Никогда не сдавайся";
- В 1992 году была учреждена Почетная награда Президента Украины, первая награда независимой Украины (с 1996 – орден "За заслуги").
Праздник в церковном календаре
18 августа почитается память византийского монаха Афанасия Афонского. Также отмечают память мученика Евстигния.
Приметы 18 августа
- Вечером громкое эхо – теплые дни еще задержатся;
- Чайки купаются в воде – к дождю;
- Если вылезло много червей – будет дождь;
- Птицы летают низко над землей – скоро будет гроза.
Что нельзя делать 18 августа
- Ночь 18 августа считается опасной, поэтому наши предки еще давно старались не выходить после заката из дома;
- Нельзя сегодня есть в поле, иначе весь год будет плохой урожай;
- Спать днем 18 августа – до боли в спине.