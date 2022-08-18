Именины: кто в этот день празднует день Ангела

18 августа день Ангела отмечают Варвара, Геннадий, Кирилл, Сергей, Елизавета, Василий, Анна, сообщает 24 канал. Поздравьте их с именинами прозой, стихами или красивыми картинками.

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Праздник в Украине и мире

День плохой поэзии;

День "Никогда не сдавайся";

В 1992 году была учреждена Почетная награда Президента Украины, первая награда независимой Украины (с 1996 – орден "За заслуги").

Праздник в церковном календаре

18 августа почитается память византийского монаха Афанасия Афонского. Также отмечают память мученика Евстигния.

Приметы 18 августа

Вечером громкое эхо – теплые дни еще задержатся;

Чайки купаются в воде – к дождю;

Если вылезло много червей – будет дождь;

Птицы летают низко над землей – скоро будет гроза.

Что нельзя делать 18 августа