18 червня у церковному календарі – день пам'яті мученика Дорофея (Дорофія) Тирського, пише 24 Канал.

До слова 30 старовинних та рідкісних чоловічих імен: непередбачуваний перелік

Дорофей жив за часів правління імператорів Діоклетіана, Костянтина Великого та Юліана Відступника. Він все життя зазнавав переслідувань за свою непохитну віру. Під час правління Діоклетіана Дорофей переховувався, але повернувся до міста і продовжив проповідувати, коли правлінцем став Костянтин Великий. За Юліана Відступника Дорофея схопили й піддали тривалим тортурам, потім він загинув за віру в Христа.

День ангела 18 червня святкують Аполлон, Гавриїл, Георгій, Гордій, Єгор, Ігор, Костянтин, Леонід, Марк, Михайло, Микола, Петро, Теодор, Федір.

Що не можна робити у цей день

У цей день не можна братися за домашні чи побутові справи.

Краще не робити дорогих покупок.

Не можна конфліктувати та сваритися.

Прикмети на 18 червня

Сонце парить і тиша в повітрі – треба готуватись до грози.

Гарна погода в цей день – щедро вродять зернові.

Східний вітер – значить літо буде дощовим.

Бджоли залишаються у вуликах – чекайте дощу.



День батька / Фото Pixabay

День в Україні та світі

День дільничного інспектора поліції. Сьогодні професійне свято у дільничних поліцейських, які виконують не менш важливі обов'язки. Свято започаткували 2004 року.

Міжнародний день батька. Заснувала це свято американка Сонорі Смарт Додд, яка вирішила створити день для батька. Її тато виховував 5 дітей після втрати мами. Відтак свято відзначають кожну третю неділю червня.