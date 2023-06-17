18 июня в церковном календаре – день памяти мученика Дорофея (Дорофия) Тирского, пишет 24 Канал.
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Дорофей жил во времена правления императоров Диоклетиана, Константина Великого и Юлиана Отступника. Он всю жизнь подвергался преследованиям за свою непоколебимую веру. Во время правления Диоклетиана Дорофей скрывался, но вернулся в город и продолжил проповедовать, когда правленцем стал Константин Великий. За Юлиана Отступника Дорофея схватили и подвергли продолжительным пыткам, затем он погиб за веру во Христа.
Что нельзя делать в этот день
- В этот день нельзя браться за домашние или бытовые дела.
- Лучше не делать дорогие покупки.
- Нельзя конфликтовать и ссориться.
Приметы на 18 июня
- Солнце парит и тишина в воздухе – нужно готовиться к грозе.
- Хорошая погода в этот день – щедро уродят зерновые.
- Восточный ветер – значит, лето будет дождливым.
- Пчелы остаются в ульях – ждите дождя.
День отца / Фото Pixabay
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