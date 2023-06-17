18 июня в церковном календаре – день памяти мученика Дорофея (Дорофия) Тирского, пишет 24 Канал.

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Дорофей жил во времена правления императоров Диоклетиана, Константина Великого и Юлиана Отступника. Он всю жизнь подвергался преследованиям за свою непоколебимую веру. Во время правления Диоклетиана Дорофей скрывался, но вернулся в город и продолжил проповедовать, когда правленцем стал Константин Великий. За Юлиана Отступника Дорофея схватили и подвергли продолжительным пыткам, затем он погиб за веру во Христа.

День ангела 18 июня празднуют Аполлон, Гавриил, Георгий, Гордий, Егор, Игорь, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Николай, Петр, Теодор, Федор.

Что нельзя делать в этот день

В этот день нельзя браться за домашние или бытовые дела.

Лучше не делать дорогие покупки.

Нельзя конфликтовать и ссориться.

Приметы на 18 июня

Солнце парит и тишина в воздухе – нужно готовиться к грозе.

Хорошая погода в этот день – щедро уродят зерновые.

Восточный ветер – значит, лето будет дождливым.

Пчелы остаются в ульях – ждите дождя.



День отца / Фото Pixabay

День в Украине и мире

День участкового инспектора полиции. Сегодня профессиональный праздник у участковых полицейских, выполняющих не менее важные обязанности. Праздник начали в 2004 году.

Международный день отца. Учредила этот праздник американка Сонори Смарт Додд, решившая создать день для отца. Ее папа воспитывал 5 детей после потери мамы. Следовательно, праздник отмечают каждое третье воскресенье июня.